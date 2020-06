San Salvo: intervento della Sasi, possibili interruzioni idriche nel pomeriggio

Il sindaco Tiziana Magnacca ha sollecitato nei mesi scorsi la Sasi ad effettuare una serie di controlli sulla rete idrica che attraversa la città per la verifica di eventuali perdite d’acqua. Per questa ragione nella giornata odierna si potranno verificare dalle ore 14.00 in poi dei disservizi con dei cali di pressione o temporanee sospensioni della distribuzione dell’acqua. La cosiddetta “cerca perdite” proseguirà anche nei prossimi giorni. La Sasi si scusa sin da ora per i possibili disagi causati all’utenza.