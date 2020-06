Dal 13 giugno i bagnini della Valtrigno tornano sulla spiaggia di San Salvo

Da domani 13 giugno tornano i bagnini sulla spiaggia di San Salvo. Il servizio, attivato dal Comune, è stato affidato anche quest'anno alla Protezione civile Valtrigno che garantirà l'assistenza ai bagnanti fino al 31 agosto. I bagnini saranno presenti nei tratti di spiaggia libera, ogni giorno dalle ore 10 alle 19, in costante collegamento con la Capitaneria di porto, la polizia locale e il 118.

Le ordinanze sono pubblicate in formato poster che ogni stabilimento balneare deve affiggere in modo ben visibile, insieme ai recapiti utili per le emergenze in mare, tra cui c’è il numero blu di contatto diretto con la Guardia Costiera 1530, attivo 24 ore su 24 e riservato alle sole emergenze.