Via Roma in fiore, il contest più colorato di San Salvo, è terminato

Via Roma in fiore, il contest nato dall’idea di Natalia Di Virgilio, dell’erboristeria "l'albero al sole" di Via Roma 47 è giunto al termine.

In queste settimane le attività e le abitazioni del centro di San Salvo si sono colorate e abbellite grazie alla fantasia dei cittadini e degli esercenti. Chi ha contribuito con delle piantine, chi ha scelto un addobbo minimale, chi si è lasciato andare creando un vortice di fiori e composizioni di fiori dai colori sgargianti e chi ha creato delle vere esposizioni a tema. La partecipazione è stata molto sentita.

La giuria, presieduta da Amalia Izzi, Roberta Di Iorio, Dino Cilli e Renzo Di Biase, dopo un attento esame delle composizioni, ha stabilito il vincitore: Merisia Di Tullio. Il suo impegno nel realizzare l'allestimento, a tema Frida Kahlo e con un tocco personale nella decorazione dei vasi, dipinti personalmente dalla partecipante, ha conquistato i giurati. Il premio in palio è un set completo di prodotti per il corpo, offerto dall’erboristeria.

(l'allestimento vincitore di Merisia Di Tullio)

L’iniziativa voleva aiutare il centro di San Salvo a ripartire, donando colore e buonumore in questo periodo così difficile e anomalo per tutti. Che sia lo slancio per ricominciare con la giusta grinta.

Le foto degli allestimenti sono state scattate da Renzo di Biase.