Covid-19, a San Salvo tutti guariti: nessun caso positivo

“Con una punta di emozione posso finalmente comunicare alla mia città che a San Salvo non c’è più nemmeno un caso positivo da Covid 19, tutti sono guariti. E’ una bella notizia e sono felice in modo particolare per coloro che in questi mesi si sono ammalati e che ora sono tornati a condurre una vita normale”. A dichiararlo il sindaco Tiziana Magnacca che ha ricevuto stamane apposita comunicazione dal Dipartimento di Prevenzione della Asl con l’elenco aggiornato dei pazienti che risultano tutti guariti.

“Voglio ringraziare il dott. Giuseppe Torzi, responsabile del Dipartimento di Prevenzione della Asl 02 Abruzzo, per la preziosa collaborazione e la tempestività nelle comunicazioni che ci hanno consentito di seguire da vicino l’evolversi della situazione e di tutta sua equipe e in modo particolare il dott. Gianluca Ciffolilli”.

“Invito comunque tutti i miei concittadini e i turisti che in queste ore stanno giungendo a San Salvo – conclude il sindaco Magnacca – ad attenersi alle norme di prevenzione ancora in vigore”.