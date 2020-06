Aperta la mostra del concorso di Artigianato Creativo della ProLoco San Salvo: “L’ arte è Donna”

Presso la sala Leone Balduzzi nella Casa della Cultura "Porta della Terra" è stato inaugurato il 5^ concorso di Artigianato Creativo della ProLoco San Salvo. In questa edizione il tema è la Donna; l'evento patrocinato dall' Assesorato alla Cultura, presieduto dalla Dottoressa Maria Travaglini, era nel calendario previsto per il "Marzo Rosa" ma si era dovuto rinviare per effetto del Dpcm anti-Covid19, attualmente l'organizzazione è riuscita a prendere le dovute cautele previste dalle direttive regolamentando gli ingressi e distribuendo mascherine ed igienizzante.

39 opere presenti nella mostra in tre categorie diverse ( artisti, associazioni e scuole).

Gli orari di apertura saranno dalle 17 alle 19, domani aperto anche la mattina dalle 10 alle 12.30, così come domenica 21, giorno della manifestazione conclusiva e premiazione. I visitatori sono invitati ad esprimere la propria preferenza per decretare i vincitori del concorso collegato alla mostra stessa.