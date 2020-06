Corpus Domini, Santa Messa in piazza San Vitale e processione

Santa Messa del Corpus Domini oggi alle ore 19 in piazza San Vitale, a cui seguirà una processione eucaristica che percorrerà corso Garibaldi fino alla vecchia chiesa di San Nicola. “La nostra vita ha bisogno di cibo divino per vivere, crescere, gioire e creare con Dio! Ognuno di noi ha un'anima assetata di Dio”. Queste le parole del parroco di San Giuseppe, don Raimondo Artese.

“Ecco allora quanto è importante la Festa di oggi, la festa del SANTISSIMO CORPO E SANGUE DI GESU'!

Durante la Messa parla al cuore e all'anima di ognuno di noi per farci fare MEMORIA del nostro essere FIGLI AMATI E CREATI PER AMARE, sempre, dovunque e comunque! Il nostro spirito ha bisogno di cibarsi e abbeverarsi alla fonte della vita altrimenti la sensazione di vuoto, di smarrimento, di arsura, di debolezza ci farà sentire ogni giorni più stanchi di vivere, sempre meno felici, sempre più incapaci di gustare tutto quello che c'è attorno a noi e che ci rende belli e speciali”.