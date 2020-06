Abruzzo: riaprono sale giochi e discoteche

Via libera in Abruzzo a sale slot, sale giochi, sale bingo e sale scommesse. Ma non solo, anche convegni, congressi grandi eventi fieristici, convention aziendali ed eventi ad essi assimilabili, cerimonie tra cui i matrimoni e discoteche all’aperto. Il Presidente della Regione, Marco Marsilio, ha firmato l’ordinanza numero 74 che contiene i protocolli di sicurezza per la ripresa delle attività bloccate.

https://www.regione.abruzzo.it/system/files/atti-presidenziali/2020/ordinanza-n-74-2020.pdf