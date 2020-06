Premio Artese Città di San Salvo: 53 romanzi per l’ottava edizione

L’emergenza sanitaria non ha fermato i lavori del Premio letterario “Raffaele Artese – Città di San Salvo”. “Per l’edizione 2020 – annuncia l’assessore alla Cultura e presidente del Premio Maria Travaglini – sono giunti 53 romanzi opera prima pubblicati da 36 case editrici italiane, alcune delle quali molto prestigiose, come Rizzoli, Bompiani, Castelvecchi, DeA Planeta, Guanda, Rubettino e Marsilio, solo per fare alcuni nomi”.

“E’ il segno che il nostro premio, organizzato insieme al Lions Club di San Salvo, gode di una sempre maggiore stima e apprezzamento a livello nazionale – afferma il sindaco Tiziana Magnacca – oltre a elevare l’offerta culturale della nostra città che si è ritagliata una propria identità”.

La giuria tecnica ha quasi completato il lavoro di lettura di tutte le opere e a breve avranno inizio anche i lavori della giuria popolare.

“La bellezza di questo premio – aggiunge Maria Travaglini – è data oltre che dall’alta qualità degli scrittori esordienti partecipanti, anche dalla doppia giuria, sia tecnica che popolare, la quale ha consentito in questi anni di scegliere romanzi che hanno anche avuto il successo in premi nazionali, con maggiori anni di storia alle spalle, come “Il Premio Strega” o il “Premio John Fante”.

Uguale soddisfazione per la crescita del Premio Artese – Città di San Salvo è espressa dal presidente del Lions Club Antonio Cocozzella che, assieme a tutti i soci del sodalizio, ha sempre garantito un adeguato contributo di idee e suggerimenti.

Il direttivo del Premio ha stabilito che la serata finale dell’ottava edizione si svolgerà giovedì 20 agosto alle ore 21.00 in piazza San Vitale.