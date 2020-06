Le zone più ambite per comprare casa a Milano

Orientarsi in una metropoli come Milano non è cosa facile, a meno che non vi si abiti da tutta una vita e anche in questo caso, a dire il vero, difficilmente si conoscono tutti i quartieri. Senza contare che negli ultimi anni i più obsoleti e “abbandonati” sono stati risistemati a nuovo, diventando oggi forse i più appetibili sotto tanti punti di vista.

Quando si tratta di cercare casa sono in tanti a mettersi le mani fra i capelli, indipendentemente dal luogo. Se parliamo di cercarla in una metropoli, ecco che lo “svenimento per lo shock” va davvero messo in conto. Ironia a parte, trovare casa non è facile, in generale, specialmente a Milano. Qui in particolare è indispensabile partire da elementi che vanno oltre al numero di stanze e anche al budget stesso. Non perché questi non siano importanti, ma perché definire la zona dove cercare è fondamentale. Per capirci: cercare a Milano un appartamento, senza decidere prima quali sono le zone buone, è come pensare di andare a vivere in Italia senza scegliere in quale Regione.

Ogni quartiere infatti ha le sue caratteristiche che lo distinguono dagli altri, anche se i collegamenti sono buoni un po’ in tutta la città. Ci sono zone più per giovani che studiano, lavorano e vogliono abitare in un contesto dinamico, altre più per famiglie, con tranquillità e servizi etc.

Come trovare casa a Milano

Come detto, fino a qualche tempo fa per cercare casa si utilizzavano motori di ricerca standard nei quali si inserivano le peculiarità della stessa per trovare tutti gli immobili con quelle caratteristiche. Questo è un sistema di ricerca che funziona ancora oggi e che infatti ritroviamo nella maggior parte dei siti dedicati alla ricerca della casa, ma solo se parliamo di selezionare un immobile in un luogo (città o provincia) di piccole medie dimensioni. Usare questi parametri per cercare casa in una metropoli come quella meneghina è, però, un’utopia e se hai già provato a cercare casa qui lo saprai benissimo.

Vorresti un sistema diverso ed efficiente per trovare casa a Milano ? beethecity.com è quindi la risposta che potresti cercare. È un motore di ricerca che ti consente innanzitutto di capire dove andare a vivere, in che quartiere, in che zona. Così facendo poi potrai isolare più facilmente gli annunci di case che si trovano lì, scremando in base ai requisiti che cerchi.

Le zone più ambite di Milano