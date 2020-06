Parco Majella: sistemi di prevenzione degli incidenti stradali con la fauna

Ieri mattina alle sette un Orso bruno marsicano ha attraversato la SS17 tra il comune di Pettorano sul Gizio e quello di Rocca Pia, durante uno spostamento che lo ha portato nel territorio del Parco Nazionale della Majella (PNM) dalla Riserva Regionale Monte Genzana Alto Gizio. Il suo attraversamento, documentato da diversi automobilisti, è avvenuto proprio in uno dei punti che le analisi scientifiche, effettuate, nell’ambito del Progetto Life SAFECROSSING "Preventing Animal-Vehicle Collisions Demonstration of Best Practices targeting priority species in SE Europe" (LIFE17NAT/IT/000464), sui dati degli spostamenti derivanti dai collari GPS degli orsi e su quelli degli animali investiti, hanno evidenziato essere come uno dei più critici e importanti. In quest’ area, in altri tratti stradali della SS17 e su altre strade statali e provinciali che ricadono nel PNM, nel corso dell’estate 2020, verrà avviata l’installazione di numerosi e innovativi sistemi di prevenzione degli incidenti stradali con la fauna. Al Progetto LIFE SAFECROSSING partecipano oltre 12 partner di 4 nazioni europee e, in Italia, oltre al PNM, sono coinvolti il Parco Nazionale Abruzzo, Lazio e Molise (PNALM) e la Provincia di Terni. Il progetto ha lo scopo di prevenire la mortalità dell’orso bruno marsicano e del lupo, oltre che la lince iberica in Spagna, negli attraversamenti stradali tutelando, contemporaneamente, la sicurezza degli automobilisti. A tal proposito nei giorni scorsi si è tenuta una riunione tra i Direttori e Tecnici del PNM, del PNALM e della Società Agristudio, Capofila del Progetto, insieme a Funzionari e Dirigenti di ANAS ai quali sono stati illustrati i risultati degli studi effettuati nel corso del 2019 che hanno permesso di individuare le aree più critiche dove concentrare gli interventi e le migliori misure preventive e comunicative da utilizzare. L’installazione dei sistemi di prevenzione verrà avviata nelle prossime settimane dopo aver completato l'iter autorizzativo con ANAS che sta dando pieno supporto al progetto stesso con lo scopo di mettere in campo soluzioni idonee a prevenire gli incidenti stradali con la fauna.