Dono dei Produttori Topici per gli Eroi dell’ emergenza nel territorio

Nel tardo pomeriggio di lunedì, presso l' agriturismo "le olive" a Lentella, i produttori topici hanno voluto ringraziare gli eroi dell'emergenza sanitaria nel territorio facendo loro dono di diverse prelibatezze agroalimentari.

Sono stati individuati dall'organizzazione 3 professionisti dell'ospedale di Vasto: il Dottor Giuseppe Torzi Direttore dell' ufficio prevenzione, l' infermiera del pronto soccorso Grazia Di Florio e la Dottoressa Maria Amato direttore del reparto di radiologia; inoltre, per la protezione civile, Alfonso Buccigrossi.

Negli interventi sono state sottolineate le professionalità e la dedizione per il particolare lavoro svolto che li rende eroi nella quotidianità anche quando l'emergenza non è delle dimensioni inaudite di questa Covid-19 ( che fortunatamente abbiamo vissuto in una maniera poco violenta).

Successivamente è stato presentato il libro " Dal macro al micro nella vita di un territorio" scritto dai due sociologi, il Dott. Orazio Di Stefano e il Professore Angelo Pagano, per poi passare alla spiegazione di un progetto di Fattoria Condivisa che è in procinto di essere definita nel dettaglio prima di diventare realtà.