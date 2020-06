Il messaggio del Sindaco agli studenti di San Salvo per gli esami di Stato

Carissimi maturandi di San Salvo, questa è la notte prima degli esami per centinaia di voi che si preparano ad affrontare la prova di maturità.

Maturità che arriva dopo un anno scolastico quanto mai tormentato e che sarà difficile poter dimenticare.

Quella di quest’anno è una vigilia molto particolare perché domani non ci sarà la prima prova, uguale per tutti, ma si partirà subito con il maxi orale, secondo un apposito calendario.

Dopo mesi di lezioni di distanza e senza il contatto diretto con i vostri professori, ora avrete modo finalmente di rivederli per un colloquio a conclusione del vostro ciclo di studi.

Sarà un esame diverso a causa dell’emergenza sanitaria, che non rispecchia quel misto di fermento e tensione che solitamente si respira nei giorni che precedono la maturità, ma sarà pur sempre un esame vero.

Il risultato che conseguirete sarà lo stesso dei colleghi che vi hanno preceduto in quanto da ciò dipenderanno le vostre scelte future.

Ci sarà chi deciderà di proseguire negli studi universitari e chi cercherà sin da subito di affacciarsi al mondo del lavoro in un tempo che appare più difficile per la pandemia e che appare senza prospettive.

Non perdete la speranza.

Come sarà il mondo di domani dipenderà dagli studenti di oggi.

A questa affermazione aggiungo le parole del presidente della Repubblica Mattarella. Il mondo del domani dipenderà “dalla vostra capacità di pensarlo, di progettarlo, di viverlo. Dal vostro impegno. Da come metterete a frutto i saperi e le conoscenze che oggi acquisite".

Carissimi studenti sansalvesi fatevi onore e vi auguro un grosso in bocca al lupo.

TIZIANA MAGNACCA

SINDACO DI SAN SALVO