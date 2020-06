Dal 1 luglio torna il mercato settimanale in piazzale Verrazano a San Salvo Marina

Dal 1 luglio al 31 agosto, con ordinanza del sindaco Tiziana Magnacca, è disposto il divieto di transito e di sosta con rimozione forzata su piazzale Verrazzano a San Salvo Marina in occasione del mercato estivo settimanale, nel tratto compreso dall'intersezione con via Vespucci fino a via F. Gioia. Il divieto è in vigore tutti i martedì, giovedì e sabato dalle ore 14 alle ore 22.

Sarà consentito l'accesso solamente ai veicoli autorizzati alla vendita e ai mezzi di vigili del fuoco, ambulanza e polizia municipale.