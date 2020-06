San Salvo, Aumatech rinuncia agli omaggi aziendali e dona alla Asl di Chieti la somma risparmiata

Ci siamo anche noi. E' questo il messaggio che arriva da Aumatech srl, che ha effettuato una donazione economica sul conto corrente della Asl della provincia di Chieti dedicato all'emergenza Covid-19.

«La nostra Azienda contribuisce ad affrontare l'emergenza sanitaria sul proprio territorio - si legge nella nota allegata al versamento -. La direzione e i dipendenti hanno deciso di rinunciare a omaggi aziendali distribuiti in occasione di festività e devolvere l'importo in favore della Asl. La donazione verrà utilizzata per l'acquisto di materiali utili per i tamponi Covid-19 o test sierologici».

Aumatech è un'azienda di San Salvo, fondata nel 2011 da Marco Monaco, Luigi Ciancaglini e Luigi Tereo, che si è imposta nella progettazione e produzione di macchine per l'industria automobilistica. Oggi i sistemi Aumatech per la produzione di parabrezza, lunotti, serbatoi, carburanti e componenti in plastica per gli esterni delle vetture sono venduti in tutto il mondo e impiegati dalle più note case automobilistiche.