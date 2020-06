Piove in Abruzzo, scende il rischio di siccità estiva

"Le frequenti piogge fine maggio e giugno sono state importanti perché hanno permesso una ripresa di tutte le sorgenti, perché c'è stato un utilizzo molto più basso in agricoltura e per il verde". Così il direttore tecnico dell'Aca Lorenzo Livello che, alla luce di quanto accaduto negli ultimi tempi, e di quanto preventivato a marzo, vede anche meno problemi per quanto riguarda una eventuale carenza idrica in piena estate: "Le previsioni ci dicono che a luglio ed agosto farà molto caldo ma le temperature fresche di questo periodo e le precipitazioni anche intense ci fanno presumere una estate con qualche problema in meno, e probabilmente un periodo più breve per delle eventuali criticità". "Nel periodo del Lockdown con la gente in casa si erano registrarti aumenti nei consumi, oggi siamo tornati alla normalità degli stessi, tenendo però presente che in estate fisiologicamente si registra un maggior consumo di acqua. A fine giugno - conclude Livello - faremo un nuovo report da consegnare alla Regione".