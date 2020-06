Turismo: Febbo, ingresso gratuito a Zoo d'Abruzzo per sanitari e volontari PC

Ingresso gratuito allo Zoo D'Abruzzo, per la stagione 2020, a operatori sanitari (medici ed infermieri ospedalieri) e volontari Protezione civile regionale, che si sono trovati in prima linea nella gestione sanitaria dell'emergenza covid-19 (più un familiare o accompagnatore). A comunicarlo è l'assessore al Turismo Mauro Febbo. "Ringrazio la proprietà e il direttore della struttura, nella persona di Mario Bellucci, per la disponibilità e sensibilità dimostrati; questa iniziativa - sottolinea Febbo - è un riconoscimento alla vicinanza della Regione Abruzzo che, durante l'emergenza del Coronavirus, con la chiusura al pubblico dello Zoo D'Abruzzo di Rocca San Giovanni, ha intrapreso una forte azione di solidarietà per garantire cibo e cure primarie agli animali presenti all'interno dell'impianto. Infatti - rimarca Febbo - da quel momento è partita una gara di solidarietà unica ed eccezionale che ha visto coinvolti, oltre all'Ente Regione, diversi imprenditori che ringrazio. Quindi ho sposato subito l'iniziativa e colgo l'occasione per invitare gli operatori sanitari e i volontari della Protezione Civile a visitare l'unica struttura zoologica in Abruzzo. Pertanto - conclude Febbo - plaudiamo alla sensibilità dell'imprenditore Bellucci e come Regione cercheremo di diffondere questo progetto affinché l'iniziativa potrà essere un modo per attrarre visitatori e trascorrere una giornata di spensieratezza dopo i mesi di lockdown".