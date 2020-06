Dopo 100 giorni termina il servizio di assistenza domiciliare per l'emergenza Covid

Oggi è l’ultimo del servizio di assistenza domiciliare attivato lo scorso 11 marzo dal Comune di San Salvo per l’assistenza ai cittadini nel periodo lockdown.

“Voglio ringraziare di cuore tutti i volontari delle associazioni di Protezione civile che in questi mesi – dice il sindaco Tiziana Magnacca – hanno garantito ogni giorno il servizio per assistere quanti si sono trovati in condizione di non poter uscire da casa perché in quarantena o in particolari condizioni di salute, o per chiedere la consegna di beni di prima necessità o di pasti o il recapito di farmaci. Servizio attivato per consentire l’assistenza alle persone più fragili e a

rischio contagio della nostra comunità”.

Parole di apprezzamento sono state espresse anche dall’assessore alla Protezione civile Giancarlo Lippis: “Tutti i volontari sono stati disponibili e molto professionali in questi cento giorni nei quali è stato operativo il servizio di assistenza domiciliare. E’ stato un grande esempio di solidarietà verso tutti i cittadini”.

Si ricorda, infine, che il Centro operativo comunale (Coc) resterà ancora aperto.