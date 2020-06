San Salvo, consegnata la Bandiera Blu 2020 agli stabilimenti balneari

Prima consegna a tutti gli stabilimenti balneari di San Salvo Marina della Bandiera Blu 2020. Il sindaco Tiziana Magnacca e l’assessore all’Ambiente Giancarlo Lippis, come da tradizione, hanno iniziato questa mattina a consegnare personalmente il vessillo della Fee Italia incontrando i titolari delle strutture che da giorni sono già operativi per accogliere residenti e turisti. “E’ una prima e parziale consegna che proseguirà nei prossimi giorni – ha dichiarato il sindaco – nella consapevolezza che quest’anno, rispetto alle altre stagioni estive, saranno gli operatori del settore turistico a fare la differenza per un 2020 che sarà ricordato per i sacrifici e le restrizioni causati dalla pandemia da coronavirus”.

“San Salvo può vantare la professionalità e la capacità di accoglienza dei nostri balneari. Auguro a tutti buon lavoro e buone vacanze” ha concluso il sindaco Magnacca.