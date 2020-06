L’ospedale nuovo: una vecchia cantilena elettorale. Tu ci credi?

Sarà forse un anticipo della prossima campagna elettorale del municipio di Vasto? Sarà una mia sopita volontà che viene, ormai da venti e più anni, proposta in una maniera ciclica? Al popolo non è dato sapere ma, essendo un qualcosa che al popolo torna direttamente, al popolo fa sicuramente piacere. Con quali criteri e studi approfonditi si scarti l'ipotesi di dare, semplicemente, più fondi all' attuale presidio ospedaliero è una questione che gli utenti ignorano, ma comunque al servizio reso agli utenti torna . Fatto sta che siamo nuovamente a " subire" questa proposta come se il popolo degli utenti dovesse farsene carico nelle scelte ( mentre il carico è solo fiscale per il popolo utente e contribuente). Questa volta sarà vero? Sarà un altro millantare? Tu ci credi o no che questa sia la volta buona in un verso o nell'altro?