Auto a fuoco in via Grasceta, intervento dei pompieri e delle forze dell’ordine

Una Fiat Punto accostata nella carreggiata direzione mare di via Grasceta è andata a fuoco. Intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme e i carabinieri per gestire il traffico sull'importante arteria. Rimasta coinvolta anche una Panda parcheggiata in prossimità del posto in cui il conducente della Punto si è fermato visto il fumo denso sprigionato dal vano motore del veicolo. Intervenuto successivamente il soccorso stradale che ha recuperato il mezzo ripristinando così la normale circolazione stradale.