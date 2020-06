San Salvo, sedici postazioni e otto colonnine per ricaricare i mezzi elettrici

Non più cinque ma ben otto saranno le colonnine (EVG) per la ricarica elettrica che saranno dislocate sul territorio comunale dalla Be Charge.

“E’ la nostra risposta in difesa dell’ambiente – commenta il sindaco Tiziana Magnacca – per promuovere la mobilità sostenibile. Le colonnine EVG che installeremo favoriscono la diffusione dei veicoli a due e a quattro ruote con alimentazione elettrica con indubbi vantaggi ambientali per San Salvo, sia in termini di miglioramento della qualità dell’aria e sia per la riduzione dell’inquinamento acustico”.

Otto colonnine (EVG) di ricarica elettrica al servizio di sedici postazioni di ricarica auto (stalli), che saranno collocate nei prossimi giorni:

n. 2 EVG per n. 4 postazioni in via Segantini fronte parcheggio supermercato Lidl;

n. 1 EVG per n. 2 postazioni in Piazza San Vitale;

n. 2 EVG per n. 4 postazioni di ricarica alla marina in via Magellano;

n. 2 EVG per n. 4 postazioni di ricarica alla marina piazza Arafat;

n. 1 EVG per n. 2 postazioni di ricarica zona 167 piazza De Gasperi.

“Il Comune di San Salvo – spiega l’assessore all’Ambiente Giancarlo Lippis – ha accolto l’invito del Comitato promotore della “Carta metropolitana della mobilità elettrica” e_mob 2019 “impegnandosi a operare per dare vita a una rete di comuni che si preoccupano della salute dei propri cittadini e più in generale all’ambiente. La mobilità urbana rappresenta per l’Unione Europea un fattore di crescita e di occupazione oltre che un presupposto indispensabile per una politica di sviluppo sostenibile”.

Gli obiettivi della Carta metropolitana della mobilità elettrica” e_mob 2019 sono:

- offrire al consumatore valide motivazioni per il cambiamento culturale;

- accelerare lo sviluppo di una rete di ricarica di uso pubblico, diffusa accessibile e veloce;

- ampliare la possibilità di ricarica in ambito privato residenziale, condominiale e aziendale;

- dare un forte impulso allo sharing elettrico;

- stimolare l’introduzione di mezzi elettrici (logistica dell’ultimo miglio, flotte aziendali e Tpl elettrico).