A San Salvo l’11 agosto il concerto del pianista Danilo Rea

L’11 agosto a San Salvo in piazza San Vitale suonerà Danilo Rea. Uno dei nomi più di spicco sulla scena musicale nazionale. "Pianista di incredibile talento ed eleganza che riesce a suonare tutto e con tutti. Abbinare il nome Danilo Rea a San Salvo, non è cosa da tutti i giorni e per questo dobbiamo partecipare in tanti, al fine di poter sperare che non rimanga un singolo evento, ma solo una ripartenza alla grande", afferma Antonio Cane, organizzatore della serata. L’evento sarà a pagamento e i posti disponibili saranno 200, per rispettare tutte le normative anti Covid e per una maggiore sicurezza per i partecipanti. I biglietti saranno disponibili dalla prossima settimana su www.ciaotickets.com e in tutti i punti vendita autorizzati che troverete sul sito.