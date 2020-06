Droga: arrestato 40enne con serra di marijuana in casa

Nel corso della serata di ieri, i carabinieri della Sezione Operativa del Nor di Pescara hanno arrestato per coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un 40enne pescarese, incensurato. In particolare, gli investigatori hanno sottoposto l'uomo ad una perquisizione domiciliare d'iniziativa rinvenendo 256 gr. di marijuana ed 8 piante della medesima sostanza rinvenute all'interno di due serre nel garage di pertinenza dell'abitazione, nonché materiale atto al confezionamento. Al termine delle formalità di rito, l'arrestato, su diposizione dell'Autorità giudiziaria, è stato associato al carcere di Vasto.