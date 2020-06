Consiglio regionale del Molise: ospedale di Agnone conservi status di "area disagiata"

Unanimità: il Consiglio regionale del Molise ha votato una mozione bipartisan a sostegno del mantenimento dello status di presidio di area disagiata dell'ospedale 'Caracciolo' di Agnone (Isernia). L'atto fa voti affinché tutto ciò venga inserito nel nuovo Piano operativo sanitario (Pos) che sta predisponendo la Struttura commissariale. In Aula questa mattina tutti d'accordo, maggioranza di centrodestra e minoranze compatte nel 'definire' il percorso da seguire per un'area importante della regione, quella dell'Alto e altissimo Molise, nella quale il presidio sanitario rappresenta un punto di riferimento anche per parte del territorio dell'Abruzzo.