Centri estivi 2020: partono le domande d'iscrizione

Il sindaco Tiziana Magnacca comunica che, dopo l’avviso pubblicato nelle scorse settimane dal Comune di San Salvo, diversi operatori del privato sociale si sono attivati per organizzare i primi Centri Estivi 2020.

Le domande d’iscrizione, oltre che le informazioni sulle singole offerte ludico ricreative, dovranno essere indirizzate direttamente agli organizzatori dei centri estivi.

“Per queste attività - spiega il sindaco - sono previsti contributi per le famiglie. Infatti nei prossimi giorni, non appena verrà pubblicato il decreto di riparto delle risorse, l'Ufficio Politiche sociali renderà note le modalità e i tempi per l’accesso ai benefici per i fruitori dei centri estivi di cui all’art. 105 del D.L. 34/2020. Inoltre il Comune contribuirà alle spese delle famiglie mettendo a disposizione gratuitamente diversi spazi pubblici”.

Si ricorda che esiste anche la possibilità anche di accedere al bonus INPS (“bonus servizi integrativi dell’infanzia - bonus centro estivo”) di valore fino a 1.200 euro e 2.000 per gli operatori sanitari.

Di seguito le principali informazioni sui progetti attivati alla data del 22 giugno 2020 (l’elenco verrà costantemente aggiornato sul sito del Comune di Ssn Salvo tenendo conto dei nuovi progetti che prenderanno avvio).



IL MONDO DI NANÀ

MNEMOSINE COOP. SOC.

SOC. COOP. A R.L. “IL MONDO CHE VORREI” ONLUS

“BIMBO 2000” SOC.COOP. SOC.