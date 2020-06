Pubblicati bandi di concorso per OSS e Dirigenti medici

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di Operatore socio sanitario (Oss), categoria B - livello economico BS (procedura aggregata regionale)

Bando pubblicato dall'Azienda sanitaria locale di Teramo in qualità di capofila

LINK: https://bit.ly/3dxNQbk

Termine presentazione domande: 23 luglio 2020

Nella sezione AVVISI E CONCORSI (http://lnx.asl2abruzzo.it/b/) del sito della Asl Lanciano Vasto Chieti sono stati inoltre pubblicati i bandi di concorsi pubblici per l'assunzione a tempo indeterminato di DIRIGENTI MEDICI di

- Neurologia

- Organizzazione dei servizi sanitari di base

- Igiene epidemiologia e sanità pubblica

- Chirurgia maxillo-facciale

Pubblicato anche un avviso pubblico per graduatorie da utilizzare per assunzioni a tempo determinato di dirigente medico disciplina di Medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro in qualità di medico competente.