Clima: Marsilio partecipa al webinar con i sindaci abruzzesi

"Questo incontro a distanza rappresenta un tassello importante per migliorare le capacità e lo scambio di conoscenze per realizzare sinergie territoriali a sostegno delle politiche e delle azioni di adattamento e mitigazione dei cambiamenti climatici". Lo ha detto il presidente Marco Marsilio, che oggi, giovedì 25 giugno, parteciperà al webinar istituzionale, promosso dal Servizio regionale Politica Energetica e Risorse del Territorio, dove saranno illustrati, nel corso del confronto, i punti salienti della nuova programmazione 2021-2027 e il ruolo delle Regioni nella realizzazione dei piani d'azione congiunti.

Al fine di fornire degli strumenti utili alla redazione dei piani d’azione per il clima e l’energia (PAESC), verrà inoltre illustrata l’esperienza in corso del progetto Interreg Italia-Croazia "Joint-Secap" (Joint strategies for Climate Change Adaptation in coastal areas) nell'ambito della quale la Regione e i Comuni abruzzesi stanno realizzando i piani d'azione congiunti secondo la logica di distretto per aree climatiche omogenee.

"Un'importanza dettata dal ruolo che giocano gli organismi intermedi, come appunto le Regioni, le cui posizioni - ha detto il presidente Marsilio - sono indispensabili per rilevare qualsiasi strategia e sviluppare azioni e interventi per l'adattamento ai cambiamenti climatici e la resilienza delle comunità. Piani di azione comuni su cui - ha concluso il presidente - si caratterizza la nuova programmazione 2021-2027 che nell’occasione verrà presentata".

Programma dei lavori: