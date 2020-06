San Salvo, convocato il consiglio comunale in seduta straordinaria

Il presidente del Consiglio comunale di San Salvo, Eugenio Spadano, ha convocato il Consiglio comunale in seduta straordinaria d’urgenza per venerdì 26 giugno 2020 alle ore 9.00 in prima convocazione ed eventuale seconda per venerdì 26 giugno 2020 alle ore 10.00.

Verrà trattato un unico argomento nel corso della seduta:

1. Miglioramento della viabilità esistente in variante al PRG su via Melvin Jones - primo lotto funzionale – approvazione progetto definitivo in variante al PRG approvazione definitiva.

La seduta verrà trasmessa in diretta streaming collegandosi al sito www.comunesansalvo.it nella sezione Consiglio comunale in diretta.