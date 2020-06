Auto contro mietitrebbia, muore 28enne

Auto contro una mietitrebbia: muore una ragazza di 28 anni, Sabrina Fizzani, di Fossacesia (Chieti). L'incidente è avvenuto alle 16 sulla provinciale Mediana, nell'agro di Fossacesia. La ragazza era alla guida di una Citroen Saxo e in curva ha invaso parzialmente la corsia opposta finendo sotto la mietitrebbia che proveniva in senso contrario. L'enorme mezzo agricolo, sotto cui l'auto è finita, ha anche frantumato il parabrezza senza lasciare scampo al ragazza, morta sul colpo. Sul posto sono giunti gli agenti della polstrada di Lanciano, vigili del fuoco di Vasto e l'elicottero del 118, ma i soccorsi sono stati vani. La giovane si stava recando a Torino di Sangro dove lavorava in un bar. La procura di Lanciano ha aperto un'indagine.