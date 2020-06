Mercato estivo e rassegne musicali a San Salvo Marina, pubblicato il bando

Il Comune di San Salvo intende affidare per il periodo dal 15 luglio al 31 agosto 2020 (data minima di inizio e massima di fine dell’evento) l’organizzazione e realizzazione di un mercato estivo a sostegno di eventi, concerti e rassegne musicali da effettuarsi a San Salvo Marina sul lungomare Cristoforo Colombo. E' stato, infatti, pubblicato l'avviso pubblico rivolto a operatori economici, comprese le associazioni temporanee.

"La finalità è quella di affidare ed eventualmente patrocinare, contestualmente proposte per la realizzazione di mercati e concerti come di seguito specificato, che si configurino anche come un progetto pluriennale in grado di valorizzare, sotto il profilo culturale, turistico e promozionale, una città che non ha solo una lunga e qualificata tradizione turistica, ma è anche un luogo che ha antiche vestigia i cui segni sono riconoscibili attraverso insediamenti archeologici", si legge nell'avviso.

L'area da utilizzare come area mercatale, dovrà essere allestita da gazebo o da casette di legno di dimensioni massime di mq. 4,00 x 4,00.

I gazebo o le casette di legno dovranno essere posizionate sul marciapiede e sistemati rispettando tutti gli ostacoli e gli arredi urbani presenti lungo tutto il tratto occupato dagli stessi, lo spazio da rispettare in corrispondenza degli stabilimenti balneari deve essere pari a mt. 30 misurato al centro dell’immobile (mt.15 + mt.15).

Il Comune di San Salvo per tali eventi si impegna a versare all’aggiudicatario una somma a base d’asta, a titolo di compartecipazione alle spese pari ad € 1.000,00 (mille) (IVA compresa), per l’evento/i elencato/i al “fac-simile calendario eventi” allegato, considerando che il gestore del pacchetto dovrà sostenere tutti i costi anche assicurativi del caso, pubblicità degli eventi, nonché l’organizzazione tecnica e logistica ai sensi di legge.

La data di scadenza per la presentazione dell’offerta è il 29 giugno.

L'avviso completo al seguente link