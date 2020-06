Campus estivo LibrArti: per apprendere, in sicurezza, attraverso il gioco e le arti

IL Campo estivo di outdoor education LibrArti è per bambini e ragazzi da 6 a 14 anni per apprendere attraverso il gioco e le arti: infatti nella mattina ci saranno varie attività all'aperto a tema, e nel pomeriggio laboratori artistici dalla musica, all'arte, al gioco motorio .

Anche il tempo libero sarà guidato: i bambini ed i ragazzi avranno diversi angoli allestiti a tema, nei quali recarsi nei momenti liberi: l'angolo del giardinaggio, l'angolo della lettura, l'angolo del riposo, l'angolo della musica con i vinili.

Ovviamente il campus è strutturato nel rispetto della fase 2 dell'emergenza COVID-19 in base a quanto stabilito dalle Linee guida del Dipartimento delle Politiche per la Famiglia pertanto ogni piccolo gruppo ( max 7 bambini) avrà il suo operatore e sempre lo stesso e i gruppi saranno omogenei per età.

Il pranzo si svolgerà all'aperto e tutto verrà fornito dalla Panetteria RASPA già porzionato e sigillato per ognuno.

Saremo presso la Scuola Primaria di Marinelle a San Salvo Marina dal 29 Giugno .