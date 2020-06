Pulizia delle strade rumorosa, notti in bianco per i cittadini del centro di San Salvo

Sonno agitato per alcuni cittadini del centro di San Salvo. Arrivano segnalazioni dagli abitanti di via Guglielmo Marconi i quali ogni notte, attorno alle quattro, vengono svegliati dai rumori provocati dalla pulizia delle strade. Da quello che si apprende, i soffiatori e le spazzatrici disturbano il sonno degli abitanti per molto tempo, procurando un forte disagio anche nel fine settimana.

Gli operai sono stati più volte richiamati dai cittadini stessi, dal momento che anche la qualità della pulizia non sembra essere adeguata. Inoltre, hanno già provveduto a denunciare la situazione agli uffici preposti delle aziende incaricate, tuttavia senza successo.

Quello che chiedono gli abitanti della zona è di poter tornare a riposare per il bene della propria salute.