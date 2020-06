Progetto pilota da 9.4 milioni per studiare metodi di separazione e trattamento di acque piovane da quelle di fogna

Uno studio sulla separazione e trattamento delle acque piovane da quelle di fogna: attualmente, in caso di forti piogge, i due tipi di acque convergono nella stessa rete comportando danni da straripamento e sanitari. Lo studio è il progetto pilota "Stream- strategic development of flood management" dotato di un finanziamento di 9,4 milioni di euro nell'ambito del programma di cooperazione trasfrontaliera "Interreg Italia- Croazia" 2014-2020. Il progetto è stato presentato dall'Azienda per il Diritto allo Studio Universitario (Adsu) di Teramo, in collaborazione con la Regione Abruzzo e Ruzzo Reti spa, alla presenza del presidente Marco Marsilio.

L'obiettivo dell'iniziativa, cui aderiscono 20 paesi del comprensorio adriatico con nove progetti pilota, è realizzare un documento unico di buone prassi da adottare nelle emergenze alluvionali. Il progetto Stream al termine dei tre anni, previsti per il suo svolgimento, dovrebbe produrre, tra gli altri risultati, il catasto delle piogge.