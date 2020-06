È abruzzese la coppia vincitrice del contest #unbacionelborgotermoli

E' abruzzese la coppia che ha vinto il contest #unbacionelborgotermoli lanciato a gennaio scorso dall'Associazione "Turismol" e "Termoli Medievale" che raggruppa i commercianti del Centro storico. Si tratta di Danny e Angelica. La loro foto è stata pubblicata e votata su Facebook e Instagram. Un'iniziativa organizzata per richiamare l'attenzione di turisti e residenti chiamati a vivere il borgo federiciano non solo nel periodo estivo, ma soprattutto in inverno. Il contest sarà riproposto l'anno prossimo in occasione della festa di San Valentino.

Installata anche una segnaletica 'romantica' legata all'iniziativa. "Troverete i segnali dell'amore nei pressi del Castello Svevo e in Piazza Duomo" spiegano le associazioni.

Cittadini e turisti sono invitati a scattare il 'selfielove' continuando la promozione del borgo termolese sui social con l'hashtag #unbacionelborgotermoli.