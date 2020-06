Pescara: 25enne aggredito da un gruppo di omofobi

Dopo la mezzanotte di giovedì, sul lungomare di Pescara vicino la Nave di Cascella, sulla riviera dirimpetto ai giardinetti di piazza Primo Maggio, è avvenuta un'aggressione omofoba ai danni di uno studente universitario di 25 anni.

Luca (nome di fantasia) era in compagnia del suo fidanzato di 22 anni, pescarese: passeggiavano mano nella mano, diretti verso casa, in direzione nord, quando uno dei due ha subito l'aggressione: prima gli insulti, poi il litigio e la scarica di pugni in faccia dal branco, sette giovani dal marcato accento locale, fra i quali una ragazza, che si sono dati alla fuga dopo la violenza.

Luca, 25 anni, ex studente universitario alla D'Annunzio residente fuori regione, è finito in ospedale con la mascella sinistra fratturata. Dopo la paura e lo sconcerto, ha detto: "Non perdono i miei aggressori, mi fanno solo tanta pena".

"Pescara condanna con assoluta fermezza questa aggressione. Questa mattina sono andato in ospedale a trovare il ragazzo rimasto ferito per portare la vicinanza e le scuse di tutta la città", ha detto all'Adnkronos il sindaco di Pescara Carlo Masci.

"Un atto di delinquenza pura - sottolinea il sindaco - aggressioni che non devono mai accadere in una città libera e aperta come Pescara che anche davanti a un'aggressione brutale ha mostrato di reagire intervenendo in soccorso del ragazzo rimasto a terra. Mi auguro che grazie al lavoro delle forze dell'ordine si arrivi al più presto a identificare gli aggressori"