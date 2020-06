San Salvo, un positivo al Covid non residente in città

“Il Dipartimento di Prevenzione della Asl 02 Abruzzo mi hanno segnalato che una persona è risultata positiva al tampone per il test per il Covid-19. Il paziente non è residente a San Salvo ed era nella nostra città in quanto sottoposto a un provvedimento di giustizia. Altre tre persone che domiciliavano con lui sono state collocate in quarantena con isolamento fiduciario e sorveglianza attiva”. A comunicarlo il sindaco Tiziana Magnacca che comunica che la persona risultata positiva è attualmente ricoverata in ospedale a Chieti nel reparto appositamente attrezzato per questa emergenza.