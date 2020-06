Parole che restano e non si concretizzano. L’eco isola informatizzata giace in attesa di essere utilizzata

Il 19 giugno scorso è stata installata un’isola ecologica informatizzata a San Salvo marina, in via Berlinguer. L’innovativo box per la raccolta differenziata è stato presentato dal sindaco Magnacca e dall’assessore Lippis che ne hanno anche verificato il funzionamento.

La comunità per utilizzarla deve attendere il collaudo di una ditta specializzata che però, dopo 10 giorni dall’annuncio dell’installazione dell’isola, non è ancora avvenuto. Non si sa con precisione quando dovrebbe avvenire il controllo e nemmeno da parte di chi. È certo però che la stagione estiva sia avviata e il servizio, che dovrebbe essere utilizzabile da tutti, è ancora in attesa di inaugurazione ufficiale.

Le belle parole e l'enfasi per un progetto dal grande potenziale, come quello dell'eco isola informatizzata, dovrebbero essere seguite sempre da azioni, fatti. A tal proposito, non manchi mai nei confronti dei cittadini, una comunicazione più limpida.