Riaprono al pubblico i centri visita del Parco Nazionale e del Sirente Velino

A partire da domani i Centri Visita delle Riserve Naturali "Monte Velino", a Magliano de' Marsi, (nel Parco Regionale Sirente Velino), e "Feudo Intramonti", a Civitella Alfedena (nel Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise), torneranno ad accogliere il pubblico per scoprire insieme la bellezza della biodiversità in veste estiva, in compagnia di orsi, lupi, aquile e grifoni.

Gli esperti ecologi ed interpreti ambientali dei Carabinieri per la biodiversità, attraverso attività ed esperienze di educazione ambientale, faranno conoscere ai visitatori la biodiversità, con attrezzature museali e laboratori didattici. Sarà anche possibile percorrere brevi sentieri naturalistici. La partecipazione è gratuita ma, a causa delle restrizioni da Covid-19, le visite saranno possibili solo su richiesta, a numero chiuso e con prenotazione, inviando un messaggio di posta elettronica o telefonando direttamente alle sedi dei Centro Visita (mail: rno_m.velino@libero.it - tel. 0863 515162; riserva.intramonti@libero.it - tel. 0864 87117).