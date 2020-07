I "turisti per caso" promuovono il turismo in Abruzzo

Syusy Blady e Patrizio Roversi, i "turisti per caso", in collaborazione con Abruzzo turismo, sono i due testimonial scelti per raccontare la nostra regione.

Sono due le puntate girate e pubblicate sui canali social d'Abruzzo. La coppia spiega come in Italia, ma specialmente in Abruzzo, sia possibile trovare mare, montagna, luoghi spirituali e buon cibo. Ma anche cultura, storia e sport. Il format simpatico e divertente elenca brevemente le peculiarità della regione da conocere e visitare.

Nella seconda putata i due studiano un itinerario puntando l'attenzione sulla ciclovia e sulle bellezze della costa e accennando anche al "cammino di san Tommaso" per introdurre anche le zone interne e montuose promuovendo anche la transiberiana d'Italia e i tratturi.