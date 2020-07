San Salvo Marina, al via i parcheggi a pagamento

Da oggi, 1 luglio, partono i parcheggi a pagamento a San Salvo Marina. Le tariffe non subiranno variazioni e la sosta sarà a pagamento tutti i giorni, dalle 8 alle 20; dopo sarà gratuita. Costerà 15 euro l’abbonamento per i residenti, con la possibilità di indicare due numeri di targa. Tariffa agevolata per i residenti over 65 anni che pagheranno un prezzo simbolico di soli 5 euro. I non residenti potranno scegliere tra l’abbonamento settimanale che avrà un costo di 14 euro, oppure la tariffa a parcometro che è 0,50 euro a ora o frazione di ora, mentre per l’intera giornata è di 3 euro.