"Grazie ai professori della sezione G dell' Istituto comprensivo n.1 Salvo d'Acquisto"

A conclusione di questo anno scolastico voglio parlare della buona scuola.Sottolineamo troppo spesso ciò che non va. Assumiamo posizioni rigide a volte reduci di un dettato normativo che nel garantire la categoria debole dell’alunno con disabilità tiene forse in poco contro l’aspetto umano e soprattutto quotidiano.E’ diffile avere un equilibrio saldo. Per questo ho voluto ringraziare con una lettera aperta le persone che ha incontrato mio figlio Lorenzo,tutti i suoi professori della sez .G . Ma ripeto, per questo tramite rivolgo il grazie a tutti coloro che investono professionalità, amore e competenza nel loro lavoro. E ovviamente , non solo nell’ambito della disabilità. Avrei forse dovuto scrivere un grazie a ciascuno di voi. In realtà preferisco farlo con una lettera aperta a tutti nel rispetto ampio del gruppo di equipe educativa che ha accompagnato Lorenzo nel percorso che le apre le porte del liceo di scienze applicate.

Una opportunità, questa, di incomparabile valore. Lorenzo nonostante la grave disabilità che condiziona da sempre la sua esistenza ha potuto rinascere all’interno di questa scuola, così come accade ad un fiore quando sboccia. Avete tutti contribuito a questa rinascita e poi a questa evoluzione. In un momento delicato per ogni alunno di questa età, a mio figlio è arrivato il concetto del gruppo di classe. Lorenzo ha potuto comunque confrontarsi. Una mamma di un figlio che combatte ogni istante della vita non è mai completamente soddisfatta. E anche io appartengo a questa “razzaccia” di mamme che come assaporano un successo sentono sete incontenibile di qualcosa oltre. Oggi capisco che tutte queste gocce allargano l’oceano dell’inclusione senza che noi riusciamo a coglierlo. Rimangono momenti di difficoltà, rimangono ignoranza e inciviltà. Insegnare senza arrendersi è aver sconfitto il resto senza più considerarlo come ostacolo. E grazie a voi questo è quanto è accaduto.

Grazie per aver supportato Lorenzo in questi 3 anni,per averlo trattato come un ragazzo normale,e come lui si è sentito con voi,grazie per averlo incoraggiato,difeso e quando serviva rimproverato, facendo si che abbia imparato dai suoi errori.

Permettetemi di ringraziarvi uno ad uno meraviglioso professori della sezione G.

Grazie prof.sse Elisabetta Romilio, Linda Cilli,PatriziaColantonio,Sara cardarella,Leonarda Moscato, Sonia micoli,Immacolata parente, e i professori Carlo Molfetta, Vittorio Settembre, Fabrizio Fatica,Emiliano Emilianozzi e un ringraziamento speciale alla sua assistente Teresa Ciffolilli, grazie a tutto.