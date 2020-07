Parte da San Salvo Marina il Prodotto Topico 2020, appuntamento 10,11,12,13 luglio

Il Dott. Orazio Di Stefano ha tenuto oggi una conferenza stampa presso la sala consiliare del comune di San Salvo per presentare il calendario degli eventi Topici del 2020. Gli appuntamenti inizieranno sul lungomare di San Salvo Marina il 10 luglio e proseguiranno fino 13, oltre il solito orario serale è previsto anche il pranzo nei giorni 11 e 12; saranno presenti 60 produttori con oltre 70 specialità diverse. Altre date e altri luoghi ulteriori saranno location e accoglieranno i Produttori Topici durante l'estate: Agnone, Casalbordino, San Salvo centro paese e la finale nazionale a San Martino in Pensilis.

Al termine della conferenza si è avuto modo di proclamare ulteriori Prodotti Topici che salgono dunque ad 87 totali. Presenti molti amministratori comunali che hanno supportato e spronato i loro paesani impegnati nell' evento.

Il merito di quello che è stato e di quello che sarà va certamente dato al Dott.Di Stefano, alla sua famiglia ed i collaboratori : con tenacia e caparbietà sono riusciti a creare una forte rete, e soprattutto sono riusciti a far ricredere alcuni amministratori i quali alla prima ora non capendo fino in fondo l’idea TOPICA la definivano erroneamente “ sagra”, ma oggi invece giustamente la sponsorizzano e la ospitano. Onore al merito assoluto va ai Produttori, che sono i veri protagonisti, non solo per la partecipazione ma per le loro produzioni in quanto Topiche, identitarie delle loro comunità e per i loro paesi di origine.