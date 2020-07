Scopriamo l'Abruzzo: Lama dei Peligni

Dove si trova: Lama dei Peligni (CH) sorge ai piedi del Monte Amaro nel Parco nazionale della Majella.

Perché visitarlo: il nome del paese lascia intravedere le sue origini antichissime richiamando il termine “lamatura”, che significa “terreno dove l’acqua ristagna”. Nel borgo, da vedere è sicuramente la Chiesa rinascimentale dedicata a S. Nicola e a S. Clemente e le due fonti di pietra bianca della Majella che accolgono i viaggiatori agli ingressi del paese, un’ospitalità che parte dalla materia stessa per coinvolgere tutto. E poi c’è il cuore verde del borgo, un cuore vivo, pulsante, arcaico, raccontato soprattutto in tre siti: il Museo naturalistico-archeologico "M. Locati", il giardino botanico dove sono custodite circa 500 piante della Majella e l'Area faunistica del Camoscio, luoghi che rimettono in contatto con l’autenticità della terra.

Cosa vedere:

le Grotte del Cavallone ;

; il Centro visite del Parco ;

; il Museo naturalistico archeologico “M. Locati”;

il Giardino botanico “M. Tenore” ;

; l’ area faunistica del camoscio d’Abruzzo;

d’Abruzzo; la panoramica Piazza Umberto I ;

; la Chiesa parrocchiale dei Ss. Nicola e Clemente ;

; la Chiesa di Maria SS. Della Misericordia (o convento di S. Antonio).

Cosa mangiare: la sfogliatella di Lama, delizia di pasta sfoglia ripiena con marmellata d'uva e di amarena, con mosto cotto, noci e cacao. Altre ricette tipiche sono le sagne a tacconi, le pallotte cacio e uova e le pizzelle.

Sito web: www.comunelamadeipeligni.it

Fa parte delle "Bandiere Arancioni"

Provincia: Chieti

CAP: 66010

Prefisso: 0872

Altitudine: 669m