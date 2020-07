Volotea inaugura una nuova rotta esclusiva da Pescara per Olbia

Volotea, la compagnia aerea low-cost che collega tra loro città di medie e piccole dimensioni e capitali europee, inaugurerà lunedì 6 luglio la suanuova rotta esclusiva da Pescara alla volta di Olbia. Con l’avvio del nuovo collegamento, salgono a 4 le rotte operate da Volotea a Pescara, da cui è possibile decollare anche verso Cagliari, Catania e Palermo.

Il nuovo volo in partenza da Pescara rientra in un progetto ampioche vede la compagnia impegnata nel consolidare il suo network 2020 con l’avvio di 40 nuove rotte nazionali, 15 delle quali in esclusiva, in Italia, Francia, Spagna e Grecia. In questi Paesi, inoltre, la compagnia punta a intensificare i collegamenti tra le isole e la terraferma, offrendo ai suoi passeggeri la possibilità di raggiungere ancora più comodamente alcune tra le più accattivanti mete vacanziere.

“Siamo davvero felici di dare il via alla nuova rotta in partenza da Pescara verso Olbia.Con il nuovo volo, i passeggeri abruzzesi potranno raggiungere ancora più comodamente la Sardegnaper concedersi una vacanza all’insegna di sole, mare cristallino e spiagge bianchissime - ha commentato Valeria Rebasti, Commercial Country Manager Italy & Southeastern Europe di Volotea-. A Pescara proponiamo quattro destinazioni che siamo certi sapranno conquistare un numero sempre maggiore di viaggiatori. Inoltre, puntiamo a rafforzare il flusso di turisti incoming desiderosi di visitare Pescara e l’Abruzzo alla scoperta del suo ricco patrimonio naturalistico, culturale ed enogastronomico”.

"Le vacanze in Italia rappresentano senza dubbio una meta importante per il rilancio del turismo del nostro Paese - spiega Enrico Paolini, Presidente della Saga - ed il nostro Aeroporto, in questa direzione, gioca un ruolo fondamentale per la riprese dell'economia della nostra regione. La nuova rotta per Olbia ed il ripristino dei collegamenti per Catania, Palermo e Cagliari, sono una entusiasmante opportunità di viaggio verso le bellissime isole di Sicilia e Sardegna e anche un importante veicolo per far conoscere le peculiarità della nostra regione. Ringrazio la compagnia Volotea per la fiducia riposta nel nostro scalo e l'intero territorio che, spero, risponderà con entusiasmo, cogliendo al volo le opportunità offerte da queste destinazioni".

Volotea ha recentemente incrementato le sue misure igieniche e i protocolli di sicurezza per garantire un’esperienza di volo confortevole e sicura e tutelare la salute di passeggeri e dipendenti.



A Pescara, l’offerta Voloteaprevede collegamenti verso 4 destinazioni, tutte domestiche: Olbia (novità 2020), Cagliari, Catania e Palermo.

I voli da e per Pescara sono disponibili e prenotabili sul sito www.volotea.como nelle agenzie di viaggio.