Cupello, contributi straordinari per i coltivatori diretti

Un contributo economico ai coltivatori diretti residenti nel Comune di Cupello per superare i danni derivanti dall’emergenza epidemiologica sars covid-19. È questa la nuova iniziativa del Comune di Cupello in questo periodo di emergenza sanitaria.

Per accedere al contributo a fondo perduto di 500,00 euro si dovrà presentare domanda dal 6 luglio 2020 al 20 luglio 2020 nel rispetto delle seguenti modalità:

1 - PEC all’indirizzo areaeconomico_finanziaria@pec.comunedicupello.it;

2 - raccomandata A/R, diretta all’Ufficio Ragioneria, sito in Corso Mazzini, 1 66051 Cupello e in tal caso farà fede l’orario e la data di arrivo;

3 - consegna all’Ufficio Protocollo, negli orari di apertura al pubblico:

dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00;

martedì e giovedì dalle ore 15,30 alle 17,00.

Requisiti necessari per accedere alla sovvenzione:

– essere residenti nel Comune di Cupello;

– essere coltivatori diretti e/o imprenditori agricoli professionali, di cui all’art. 1 del D.Lgs. n. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, comprese le società di cui all’art. 1, c. 3 del richiamato decreto, sui quali persiste l’utilizzazione agrosilvo-pastorale mediante l’esercizio delle attività di cui all’art. 2135 del Cod. Civ.;

– aver riscontrato una riduzione di fatturato della propria produzione nel periodo dal 08/03/2020 fino alla data del 30/04/2020, rispetto alla stessa prodotta nello stesso periodo riferito all’annualità 2019;

– aver riscontrato la necessità di acquistare dispositivi per far fronte all’emergenza COVID-19;

– non essere interessati da provvedimenti di condanna definitiva per debiti non onorati nei confronti dell’amministrazione comunale

Il contributo economico sarà erogato tenendo conto della data e ora di arrivo della domanda e del possesso dei requisiti prescritti.

Per maggiori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Finanziario allo 0873-316840 o all'indirizzo ufficioragioneria@comunedicupello.it.