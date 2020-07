"R...estate a San Salvo": al via la vendita dei biglietti per Rea, Izzo e Luchè

Al via la vendita di biglietti per i tre eventi in programma l'11, il 12 e 13 agosto a San Salvo.

L’11 agosto in piazza San Vitale, a San Salvo paese, si esibirà Danilo Rea, il secondo appuntamento sarà lo spettacolo del comico napoletano Biagio Izzo previsto per il 12 agosto allo stadio comunale di San Salvo Marina e il terzo sarà il 13 agosto allo stadio comunale di San Salvo Marina con il concerto del rapper Luchè.

I biglietti sono acquistabili online sul circuito CiaoTicket ma anche nei rivenditori autorizzati. A San Salvo presso l'agenzia viaggi Spaceland, a Vasto presso Muzak Eventi, Bar 2 Pini, Caffetteria Histoniense, Iston Bar e a Termoli al Bar Via Firenze e presso la Tabaccheria Fioriti.

I posti sono limitati.