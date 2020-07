Si dimette l'assessore alle Politiche sociali e alla Sanità del comune di San Salvo, Oliviero Faienza

Ho ricevuto da Oliviero Faienza, assessore alle Politiche sociali e alla Sanità, una lettera con la quale mi comunica le sue dimissioni. Le ragioni che ha addotto sono personali e non mi sento di volerle discutere né commentare. Posso però parlare della persona e dell’assessore comunale con il quale ho condiviso decisioni e iniziative in questi ultimi 8 anni. Con dispiacere, e sono certa che il mio pensiero è condiviso da tutti i colleghi di Giunta e Consiglio, questa maggioranza perde un valido e sensibile amministratore comunale che ha sempre operato per il bene comune. Ha sempre agito con spirito di sacrificio e competenza, come accade a chi si dedica all’arte della politica, spesso a discapito del tempo riservato agli affetti familiari o all’attività professionale. Pur avendo insistito non sono riuscita a far recedere Oliviero da questa sua decisione che non prevede, per come è la sua cifra caratteriale, alcuna possibilità di fare marcia indietro.

Mi scrive Oliviero: “Lascio un settore in salute, malgrado le difficoltà economiche, ma ricco di umanità, dove il fabbisogno e le necessità verso la fascia più debole della popolazione è sempre stato anteposto a tutto”. Ed ancora: “Ringrazio te Sindaco per avermi catapultato in questa dimensione nuova e non priva di esperienze piacevoli e formative, seppurindifeso verso un mondo che non mi appartiene ed in cui non mi riconosco”. Questo è Oliviero a cui auguro buon cammino nel rispetto della sua decisione di tornare a una vita normale. E nel ringraziarlo pubblicamente, per la passione con la quale ha caratterizzato la sua attenzione per le deleghe ricevute, voglio salutarlo con un pensiero di Mahatma Gandhi, che deve valere sempre per tutti: “La vera moralità consiste non già nel seguire il sentiero battuto, ma nel trovare la propria strada e seguirla coraggiosamente”.