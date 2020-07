Il segretario regionale della Lega Luigi D’Eramo incontra il gruppo di San Salvo

Ieri il Segretario Regionale, Onorevole Luigi D'ERAMO accompagnato dall'Assessore Regionale Niko Campitelli e dai Consiglieri Regionali Emanuele MARCOVECCHIO e Sabrina BOCCHINO hanno incontrato il Sindaco di San Salvo Tiziana Magnacca e il Coordinatore cittadino della Lega, Vitale TORINO nonche'i consiglieri Comunali FAGA Tony, ESPOSITO Carla e DE NICOLIS Emanuela e i militati locali. Il Segretario Regionale con la sua visita ha voluto far sentire la vicinanza alla città di San Salvo e all'amministrazione comunale. Durante l'incontro l'onorevole D'Eramo ha confermato la fiducia al coordinatore cittadino, Vitale Torino, al quale ha sollecitato un lavoro, in continuità con quanto già svolto, ancor più proficuo in ambito cittadino in vista degli appuntamenti che la Lega terrà sul territorio.

È stato sottolineato il lavoro svolto dal gruppo regionale della Lega, con particolare riferimento alle due leggi finanziarie finalizzate a sostenere famiglie e imprese nelle emergenza sanitaria ed economica del Covid, nonché l'impegno legislativo per evitare la soppressione del Tribunale di Vasto.

Un pomeriggio di confronto e dialogo con l'obiettivo di lavorare sinergicamente tra amministrazione locale e regionale per raggiungere obiettivi importanti per la Citta' di San Salvo e per il territorio del Vastese.