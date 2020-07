Tre speleologi sono rimasti bloccati in una grotta sulla Majella. Intervenuti i soccorsi

Tre speleologi risultano bloccati nella grotta di Risorgenza, un ramo secondario della Paritelli, nel comune di Roccamorice, alle falde della Maiella pescarese. Gli speleologi sarebbero rimasti al'interno per colpa di una frana forse causata dalle piogge. Sul posto si stanno recando gli esperti del Soccorso Alpino, dei vigili del fuoco e delle forze alpine. La cavità, in fase esplorativa, fa sapere il Soccorso Alpino, presenta parti strette ed allagate. I tre sono rimasti bloccati oltre un sifone, cioè un passaggio allagato, che si è riempito a circa 70 metri dall'ingresso. Attivate le Commissioni Cnsas Speleosubacquea e Disostruzione per facilitare il passaggio delle zone allagate. Al lavoro la XV Zona Speleo del Soccorso Alpino coadiuvata dalla controparte Alpina.

Allertati i mezzi del 118. Presenti sul posto, di supporto, i vigili del Fuoco del Comando provinciale di Pescara e del Distaccamento di Alanno. Costantemente informato anche il sindaco di Roccamorice, Alessandro D'Ascanio, che sta raggiungendo la zona.