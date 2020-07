Aqualand chiuso: Associazione Vastese della Stampa chiede chiarezza

Il Parco Aqualand del Vasto sembra che rimanga chiuso per l’estate 2020, ma oggi ha aperto il Parco Acquatico Onda Blu di Tortoreto (il 1° luglio Aquafan di Riccione e altri).

Interveniamo come Associazione Vastese della Stampa perché i lettori delle nostre testate ci chiedono notizie sui reali problemi che hanno portato alla chiusura di Aqualand a Vasto.

La domanda è questa: il Governo nazionale e la Regione Abruzzo (come le altre) hanno fornito le linee guida per la gestione dell’impianto in termini di sicurezza anti Covid-19: perché a Vasto Aqualand non apre?

Invitiamo i gestori di Aqualand del Vasto srl a rispondere chiaramente a questa domanda, anche perché la decisione di tener chiusa la struttura penalizza l’intero Territorio (una struttura, è bene ricordarlo, di proprietà comunale, costruita con i soldi pubblici, 14 miliardi di lire, nel 1991).

Per ulteriori chiarimenti, invitiamo il Sindaco Menna e il Presidente della Regione Marsilio a fornire notizie sulla loro versione dei fatti.

Restiamo in attesa dei loro comunicati. I migliori saluti.